UBS-Aktie: Milliardengewinn - Fortsetzung von Aktienrückkäufen - CS-Integration auf gutem Weg

Und mit der CS-Integration sieht sie sich im Endspurt.

Die Grossbank verdiente in den ersten drei Monaten 2026 mit 3,04 Milliarden US-Dollar 80 Prozent mehr als im Vorjahr, wie sie am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit lediglich 2,43 Milliarden gerechnet. Bereits in den paar letzten Quartalen hatte die UBS jeweils mehr verdient als von den Experten geschätzt.

Vor Steuern verdiente die Grossbank mit 3,84 Milliarden ebenfalls 80 Prozent mehr. Bereinigt um Integrationskosten spricht die UBS von einem Vorsteuergewinn für die Periode von 3,99 Milliarden (+54%).

Die Erträge der Bank stiegen derweil um 13 Prozent auf 14,24 Milliarden Dollar, während der Aufwand mit 10,33 Milliarden mehr oder weniger stabil blieb. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis verbesserte sich damit auf bereinigter Basis deutlich auf 70,2 Prozent.

Hoher Neugeldzufluss

In ihrem Kerngeschäft - der globalen Vermögensverwaltung - zog die Bank im ersten Quartal 37 Milliarden Dollar an Nettoneugeldern an. Dennoch gingen die verwalteten Vermögen per Ende März auf 6881 Milliarden zurück von 7005 Milliarden Ende Dezember. Das begründet die UBS mit den schwächeren Märkten und Wechselkursbewegungen.

Die CS-Integration schreitet derweil weiter voran. Im Berichtsquartal wurden weitere Kosteneinsparungen von rund 0,8 Milliarden erreicht. Der Stand der Einsparungen seit Beginn der Restrukturierung steht damit bei 11,5 Milliarden. Angestrebt werden bis Ende Jahr 13,5 Milliarden weniger Kosten im Vergleich zu 2022.

Bei der Frage der Schweizer Eigenmittelvorschriften will sich die UBS derweil weiterhin "konstruktiv" einbringen und zu einer "faktenbasierten Debatte" beitragen, liess sich UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Die UBS rechnet mit benötigtem zusätzliches Kapital von 22 Milliarden, wenn die Vorschläge des Bundesrats von vergangener Woche so durch das Parlament kommen.

UBS zufrieden mit Ergebnis

UBS-Chef Sergio Ermotti zeigte sich sehr zufrieden mit dem vergangenen Quartal: "Wir erzielten ein ausgezeichnetes Finanzergebnis und sind nach wie vor auf dem Weg, unsere finanziellen Ziele für 2026 zu erreichen."

Auch im Ausblick auf den weiteren Geschäftsverlauf gibt sie sich einigermassen zuversichtlich. Die Märkten würden sich im zweiten Quartal weiterhin "weitgehend widerstandsfähig" zeigen, heisst es dort. Darin widerspiegelten sich die Erwartungen, dass eine dauerhafte diplomatische Lösung des Konflikts im Nahen Osten erreicht werden könne.

Auch wenn die Kundenaktivität "unverändert robust" sei, blieben die Risiken aber erhöht, und die Umstände könnten sich rasch ändern, was die Kundenstimmung und -aktivität beeinträchtigen könnte.

UBS schliesst CS-Integration bis Ende Jahr "im Wesentlichen" ab

p> Die Grossbank UBS sieht sich bei der Integration der Credit Suisse auf gutem Weg. Sie will diese nun bis zum Jahresende "im Wesentlichen" abschliessen.

Die UBS habe im März die Überführung der letzten in der Schweiz gebuchten Kundenkonten der Credit Suisse auf UBS-Plattformen abgeschlossen, teilte die Grossbank in ihrer Berichterstattung zum ersten Quartal 2026 mit. Sie habe damit rund 1,2 Millionen Kundenkonten erfolgreich überführt. Das schaffe neue Wachstumsmöglichkeiten.

Tausende Server abgeschaltet

Zudem nehme die UBS nun weiterhin alte technische Infrastruktur und Anwendungen ausser Betrieb. Bisher habe sie rund 1700 Geschäftsanwendungen stillgelegt, was 60 Prozent des Zielwerts entspreche. Zudem wurden 76'000 Server abgeschaltet, rund 71 Prozent des Zielwerts.

Weiterhin rückläufig ist auch der Personalbestand. Die Zahl der von der UBS direkt angestellten Mitarbeitenden belief sich per Ende März 2026 noch auf 101'594 (Vollzeitstellen) gegenüber 103'177 Stellen per Ende 2025.

Zuversichtlich bezüglich Kostenziele

Durch die Umsetzung der Pläne und die weitere Reduzierung der Abwicklungseinheit "Non-core and Legacy" habe die UBS im ersten Quartal 2026 konzernweit zusätzliche Kosteneinsparungen von brutto 0,8 Milliarden Dollar erzielt. Die gesamten bisher erzielten Einsparungen am Ende des ersten Quartals 2026 lagen laut den Angaben bei brutto 11,5 Milliarden Dollar.

Entsprechend zeigt sich die UBS zuversichtlich bezüglich ihrer Finanzziele: So erwarte sie, ihr Ziel einer Rendite auf das harte Kernkapital RoCET1) von 15 Prozent und eines Aufwands-Ertrags-Verhältnisses von 70 Prozent per Jahresende 2026 zu erreichen.

UBS plant Fortsetzung ihrer Aktienrückkäufe im laufenden Jahr

p> Die UBS setzt ihre Aktienrückkäufe trotz der anstehenden Verschärfung der Kapitalvorschriften durch den Bundesrat fort. Bis zur Präsentation der ihrer Ergebnisse zum zweiten Quartal 2026 will sie Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar zurückkaufen, weitere Rückkäufe im laufenden Jahr dürften von der Debatte um die Regulierung in der Schweiz abhängen.

Im ersten Quartal hat die UBS bereits Aktienrückkäufe von 0,9 Milliarden Dollar getätigt, wie sie am Mittwoch anlässlich der Vorlage ihre Halbjahresresultats mitteilte. Zudem habe man eine Abgrenzung für die angekündigte Dividendenerhöhung "im mittleren Zehnprozentbereich" vorgenommen.

Weitere Rückkäufe bis Jahresende

Nach Abschluss der Aktienrückkäufe im Wert von 3 Milliarden Dollar in diesem Sommer - die Präsentation der Zweitquartalsergebnisse ist für den 29. Juli 2026 vorgesehen - habe sie die Absicht weiterer Aktienrückkäufe bis zum Jahresende.

Deren Höhe sind laut der Mitteilung zum einen von den Finanzergebnissen und der Aufrechterhaltung der harten Kernkapitalquote (CET1) von 14 Prozent abhängig. Gleichzeitig hängen die weiteren Rückkäufe laut der Mitteilung aber auch von "Klarheit" im Hinblick auf die parlamentarische Beratung über die Behandlung ausländischer Beteiligungen ab.

Zur Debatte beitragen

In der Debatte um die Verschärfung der Eigenmittelvorschriften in der Schweiz will sich die UBS weiterhin "konstruktiv einbringen und zu einer faktenbasierten Debatte beitragen", wie sie schreibt. Sie halte an ihrem diversifizierten Geschäftsmodell und ihrer globalen wie regionalen Präsenz fest. Die Schweizer Finanzministerin Karin Keller-Sutter hatte zuletzt die Grossbank heftig wegen eines aggressiven Lobbyings kritisiert.

Weiterhin betont die UBS, dass die vom Bundesrat vorgesehen Eigenkapitalvorschriften zu einem zusätzlichen harten Kernkapital (CET1) für die UBS von 22 Milliarden Dollar für das Stammhaus führen würden. Das komme zu den 15 Milliarden Dollar dazu, die die Bank infolge der Übernahme der Credit Suisse zusätzlich halten müsse. Damit belaufe sich das zusätzliche harte Kernkapital auf etwa 37 Milliarden Dollar.

ys/uh

Zürich (awp)