UBS-Aktie leichter: UBS schliesst Partnerschaft mit Tenity ab

Dabei geht es der Grossbank unter anderem um Neuheiten im Fintech-Bereich.

Die Partnerschaft ermögliche der UBS den Zugang zum "globalen Ökosystem von Tenity mit jungen, innovativen Fintechs" - über das bestehende Netzwerk der Bank hinaus, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Sie erhofft sich so einen Wissenstransfer rund um Innovationen und die neuesten digitalen Trends.

UBS Next, die Venture- und Innovationseinheit der Grossbank, investiere gleichzeitig in den "Tenity Incubation Fund".

Tenity (früher bekannt unter dem Namen F10) investiert den Angaben zufolge in innovative Technologieunternehmen aus der Banken- und Versicherungsbranche, die sich in der Frühphase befinden. Mehr als 250 Unternehmen hätten bisher an Tenity-Programmen teilgenommen. Der neue Fonds soll in bis zu 400 neue Unternehmen investieren.

UBS-Papiere verlieren an der SIX zeitweise 0,30 Prozent auf 20,13 Franken.

ys/kw

Zürich (awp)