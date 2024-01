UBS-Aktie leichter: UBS gibt wohl Verkaufsplan für "Distressed Debt"-Geschäft der CS auf - Abbau von Investment-Bank-Stellen geplant

Die Positionen des Portfolios mit Anleihen und Kreditpositionen von notleidenden Unternehmen mit einem Marktwert von rund 250 Millionen Dollar würden nun einzeln veräussert, schreibt die US-Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen.

Die Credit Suisse hatte bereits vor rund einem Jahr - also noch vor der im März 2023 erfolgten Übernahme durch die UBS - Käufer für das Portfolio gesucht. Allerdings seien nur wenige Gebote und nur zu tiefen Preisen eingegangen, schreibt Bloomberg. Mittlerweile seien gewisse Positionen bereits verkauft und das frühere CS-Team aufgelöst worden. Die Vermögenswerte seien der Abwicklungseinheit zugewiesen worden. Die UBS wollte den Bericht gegenüber der US-Agentur nicht kommentieren.

Das Portfolio soll etwa 30 Positionen umfasst haben, darunter eine hoch verzinste Kreditfazilität eines angeschlagenen Autozulieferers oder Ansprüche an den 2019 zusammengebrochenen Tourismuskonzern Thomas Cook. Die CS hatte früher im "Distressed Debt"-Geschäft eine führende Stellung eingenommen.

Die UBS wollte den Bericht auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

Abbau von Investmentbank-Stellen geplant

Bei der UBS kommt es im Rahmen der Credit-Suisse-Integration laut Medienberichten zu einer weiteren Abbaurunde in der Investment Bank. Die Grossbank habe die Angestellten Mitte Woche über die neuen Entlassungen informiert, schrieb das britische Portal "Financial News" am Freitag unter Berufung auf Bankmitarbeitende.

Über das Ausmass des Stellenabbaus machte "Financial News" keine Angaben. Der Personalabbau stehe aber im Zusammenhang mit dem angestrebten Kostenabbau der Grossbank bei der CS-Integration und nicht mit der Performance der betroffenen Personen, hiess es in dem Bericht. Die UBS kommentierte diesen auf AWP-Anfrage nicht.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Medienberichte über Abbauwellen in der Investment Bank und in weiteren Bereichen der Grossbank gegeben - so waren im Herbst offenbar jeweils hunderte von Investment-Banking-Stellen in London und New York gestrichen worden. Viele Angestellte hatten sich angesichts der Unsicherheiten auch selbst nach einem neuen Arbeitgeber umgesehen.

Die UBS hat sich bei der Integration der Credit Suisse zum Ziel gesetzt, bis 2026 Kosteneinsparungen von über 10 Milliarden Franken zu realisieren. Bis Ende September 2023 verringerte sich die Zahl der Arbeitsplätze bei der Grossbank im Vergleich zum kombinierten Personalbestand per Ende 2022 der damals noch separaten Unternehmen UBS und CS um über 13'000 auf noch knapp 116'000.

Die UBS-Aktie notiert an der SIX zeitweise 1,37 Prozent tiefer bei 25,13 Franken.

tp/kw

Zürich / London (awp)