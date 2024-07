UBS-Aktie leichter: Früherer CS-Fondsbereich wird an das Management verkauft

Die Transaktion soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Finanzielle Details werden nicht genannt.

Die Grossbank habe den Verkauf von 100 Prozent an CS Insurance Linked Strategies Ltd (CSILS) an das Team unter der Leitung von Niklaus Hilti vereinbart, heisst es in einer Mitteilung der UBS vom Dienstag. Nach dem Abschluss werde CSILS die Fonds sowie Einanlegerfonds-Mandate unter einem neuen Namen weiter verwalten.

CSILS sei in der Asset-Management-Branche eine etablierte Plattform mit einer 21-jährigen Erfolgsbilanz, liess sich Barry Gill, Head of Investments im Asset Management der UBS, zitieren. Und der Management-Buyout sichere Kontinuität für die Anleger.

Über Fonds im Bereich der Versicherungsverbriefung können sich Anleger an Katastrophenrisiken von Rückversicherern beteiligen.

An der SIX verliert die UBS-Aktie zwischenzeitlich 0,29 Prozent auf 27,24 Franken.

ys/kw

Zürich (awp)