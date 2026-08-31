UBS Aktie News: UBS am Vormittag billiger

Die UBS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 44,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'404 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 44,14 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 44,35 CHF. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 187'896 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 44,53 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 36,35 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie fester: Ersten Panda Bond platziert

UBS-Streit: Grübel stellt sich hinter Keller-Sutter - Aktie im Blick

SMI-Papier UBS-Aktie: So viel hätte eine Investition in UBS von vor 5 Jahren abgeworfen