UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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31.08.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag im Minusbereich
Die Aktie von UBS gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 44,25 CHF ab.
Um 16:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 44,25 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'289 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 44,14 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,35 CHF. Zuletzt wechselten 1'285'811 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei 44,53 CHF markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 36,16 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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