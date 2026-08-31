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31.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Montagmittag mit Verlusten

UBS Aktie News: UBS am Montagmittag mit Verlusten

Die Aktie von UBS gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 44,37 CHF nach.

UBS
44.44 CHF 0.03%
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Die UBS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 44,37 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'338 Punkten notiert. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 44,14 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 44,35 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 739'227 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 44,53 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF. Mit einem Kursverlust von 36,33 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,25 USD. Im Vorjahr hatte UBS 0,860 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 16.13 Mrd. CHF, gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -0,28 Prozent präsentiert.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5324 12.11 159435567
Short 10.0955 6.87 157230308
Short 34.1692 0.18 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.59 57946586
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Long 12 -47.48 144200988
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