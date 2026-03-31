UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
31.03.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 30,66 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere um 16:28 Uhr 3,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 12'831 Punkten notiert. Die UBS-Aktie legte bis auf 30,78 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 29,65 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 3'719'717 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.01.2026 bei 38,39 CHF. 25,21 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 20,66 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 32,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,23 USD, nach 0,880 CHF im Jahr 2025. Am 04.02.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,31 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15.55 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -12,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.80 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Voraussichtlich am 29.04.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.04.2027 dürfte UBS die Q1 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
