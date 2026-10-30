UBS Aktie News: UBS am Vormittag mit Kursverlusten

Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 39,30 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'796 Punkten steht. Bei 39,27 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 739'283 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 14,61 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte UBS einen Umsatz von 15.98 Mrd. CHF eingefahren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,66 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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