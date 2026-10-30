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30.10.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittag im Minus
Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 39,17 CHF abwärts.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 39,17 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'816 Punkten realisiert. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 39,11 CHF ab. Bei 39,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'462'151 UBS-Aktien.
Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 13,03 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Abschläge von 27,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,63 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.30 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.98 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,66 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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