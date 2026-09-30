UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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30.09.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 40,99 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 40,99 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'008 Punkten steht. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,99 CHF aus. Bei 40,64 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 134'829 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 markierte das Papier bei 45,04 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 8,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF. Abschläge von 31,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,26 USD ausgeschüttet werden. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,65 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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