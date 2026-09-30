UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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30.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,44 CHF.
Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 40,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,07 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,64 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'069'011 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 11,37 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,14 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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