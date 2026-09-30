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30.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Kurseinbussen

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die UBS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 40,44 CHF.

UBS
39.07 CHF -2.93%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 40,44 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'892 Punkten liegt. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,07 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,64 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'069'011 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 11,37 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,14 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16.13 Mrd. CHF – eine Minderung von -0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 16.18 Mrd. CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4611 15.06.2029 159689960
Long 12.2835 17.12.2027 141970162
Long 1009.75 16.10.2026 159435605
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.2781 19.03.2027 159436232
Short 1007.2501 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4611 10.76 156564130
Long 11.85 5.69 156945239
Long 25.2437 1.16 161113609
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3109 13.18 157436898
Short 10.9162 6.57 160910644
Short 14.425 4.40 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.38 57946586
Long 10 -10.00 147182344
Long 12 -42.24 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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31.08.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’623.67 01.10.2026 10:30:40
Long 13’296.17 19.34 S1BR8U
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

UBS 39.07 -2.93% UBS

UBS am 30.09.2026

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