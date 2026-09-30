UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag in Rot

Um 12:28 Uhr fiel die UBS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 40,28 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'913 Punkten notiert. Die UBS-Aktie sank bis auf 40,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 40,64 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'264'278 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,65 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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