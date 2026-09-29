UBS Aktie News: UBS präsentiert sich am Vormittag stärker

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 40,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'955 Punkten steht. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 40,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 40,66 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 134'944 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,53 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 44,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,860 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,26 USD je UBS-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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