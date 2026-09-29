UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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29.09.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag freundlich
Die Aktie von UBS zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 40,64 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 40,64 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie legte bis auf 41,06 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 40,66 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'977'492 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 10,83 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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