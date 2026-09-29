UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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29.09.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS schiebt sich am Dienstagmittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von UBS. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 41,01 CHF.
Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 41,01 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,06 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'071'531 UBS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 45,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je UBS-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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