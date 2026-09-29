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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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29.09.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS schiebt sich am Dienstagmittag vor

UBS Aktie News: UBS schiebt sich am Dienstagmittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von UBS. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 41,01 CHF.

UBS
40.93 CHF 0.82%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 41,01 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'020 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 41,06 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,66 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'071'531 UBS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UBS-Aktie 9,83 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 45,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,26 USD belaufen. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,72 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.13 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -0,28 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,65 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4878 21.12.2029 159690486
Long 1024 16.10.2026 159435605
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.1304 19.03.2027 159436232
Short 1024 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4473 11.11 156564132
Long 12.4121 5.58 161113994
Long 18.6182 2.65 161113609
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.0621 11.51 157436898
Short 10.24 7.20 160676941
Short 17.8087 2.86 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.46 57946586
Long 10 -10.86 147182344
Long 12 -9.21 144201045
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

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Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
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Short 15’424.50 8.94 SBGBEU
SMI-Kurs: 14’014.94 29.09.2026 13:27:37
Long 13’438.00 19.64 SVBOKU
Long 13’142.36 13.94 SVB5UU
Long 12’589.32 9.00 S69BJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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UBS 40.93 0.82% UBS

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