UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag Verlust reich

Die UBS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 38,44 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'496 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 37,56 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,99 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'645'504 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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