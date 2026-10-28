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28.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag Verlust reich

UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag Verlust reich

Die Aktie von UBS gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 38,44 CHF.

UBS
38.27 CHF -1.66%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 38,44 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'496 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 37,56 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,99 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'645'504 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,25 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 03.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,62 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Long 955.0001 18.12.2026 151634907
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Short 11.506 17.12.2027 156564487
Short 955.0001 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4902 11.06 156034690
Long 12.3226 5.62 156564133
Long 21.2222 2.12 156945241
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.7018 12.11 160910644
Short 7.9583 9.82 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -15.27 57946586
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Long 12 -38.93 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
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Long 13’987.04 19.86 SWBSHU
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Long 13’065.03 8.87 SUTB5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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