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28.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag gefragt

UBS Aktie News: UBS am Montagnachmittag gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 40,94 CHF.

UBS
40.60 CHF -0.56%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 40,94 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'999 Punkten notiert. Bei 41,19 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 41,07 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 1'697'084 Stück.

Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Mit einem Zuwachs von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 31,00 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,26 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3193 21.12.2029 159690486
Long 340.8333 20.11.2026 157924911
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 511.375 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4382 11.20 156564132
Long 12.0294 5.68 161113994
Long 18.5909 2.75 161113609
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9339 11.41 157436898
Short 10.225 7.10 160676941
Short 18.5909 2.77 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.95 57946586
Long 10 -10.31 147182344
Long 12 -42.97 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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SMI-Kurs: 13’952.87 28.09.2026 17:06:39
Long 13’401.34 19.37 SJBMDU
Long 13’105.81 13.74 S5BOUU
Long 12’555.54 8.97 SN8B6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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