UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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28.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagvormittag fester
Die Aktie von UBS gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 44,10 CHF.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 44,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'433 Punkten steht. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 44,19 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 282'074 UBS-Aktien den Besitzer.
Am 15.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,25 USD, nach 0,860 CHF im Jahr 2025. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.18 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.13 Mrd. CHF.
UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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