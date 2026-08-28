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28.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag gesucht

UBS Aktie News: UBS am Mittag gesucht

Die Aktie von UBS gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 44,03 CHF.

UBS
44.42 CHF 1.60%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 44,03 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'410 Punkten liegt. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 44,19 CHF. Bei 44,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 893'742 UBS-Aktien den Besitzer.

Am 15.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 44,44 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 0,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 35,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,25 USD. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UBS ein EPS von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -0,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.18 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.13 Mrd. CHF.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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