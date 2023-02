UBS Aktie News: UBS am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie legte um 04:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,48 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 11'131 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UBS-Aktie bei 20,63 CHF. Bei 20,21 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'072'672 UBS-Aktien.

Am 31.01.2023 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -8,05 Prozent auf 8'029,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8'732,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von UBS wird am 25.04.2023 gerechnet. UBS dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2024 präsentieren.

In der UBS-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,33 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

