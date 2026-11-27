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27.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS legt am Freitagnachmittag zu
Die Aktie von UBS gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 38,20 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 38,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'888 Punkten steht. Bei 38,26 CHF markierte die UBS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,19 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'650'748 UBS-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2026 auf bis zu 45,04 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UBS-Aktie derzeit noch 17,91 Prozent Luft nach oben. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 26,05 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 CHF je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 15.98 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.
Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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