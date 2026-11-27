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27.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Die Aktie von UBS zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UBS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,7 Prozent auf 38,18 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 38,18 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'862 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 38,26 CHF. Bei 38,19 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 848'656 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,97 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 35,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,27 USD belaufen. UBS liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,71 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 16.30 Mrd. CHF vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UBS 15.98 Mrd. CHF umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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