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27.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS wird am Vormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 38,44 CHF.
Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 38,44 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'549 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 38,26 CHF. Bei 38,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 158'653 UBS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 14,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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