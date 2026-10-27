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27.10.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS wird am Vormittag ausgebremst

UBS Aktie News: UBS wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Die UBS-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 38,44 CHF.

UBS
38.79 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 38,44 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'549 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 38,26 CHF. Bei 38,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 158'653 UBS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 14,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UBS-Aktie 36,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UBS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,25 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 29.07.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3141 17.09.2027 161157327
Long 962.2501 20.11.2026 160008249
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.1148 17.09.2027 160910942
Short 11.4345 17.12.2027 156564487
Short 962.2501 18.12.2026 154365114
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4457 11.00 155489248
Long 11.6424 6.07 156564133
Long 22.6 1.80 156945240
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9855 11.59 160910644
Short 8.3674 9.32 161113387
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.23 57946586
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Long 12 -39.39 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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