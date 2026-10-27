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27.10.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

UBS Aktie News: UBS tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Die Aktie von UBS zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 38,76 CHF nach oben.

UBS
38.91 CHF 1.09%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 38,76 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die UBS-Aktie sogar auf 38,85 CHF. Bei 38,37 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'473'333 UBS-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,62 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 971.75 18.12.2026 151634907
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 12.1469 17.12.2027 156564487
Short 971.75 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.334 11.64 156565062
Long 11.7788 6.21 156564132
Long 18.5095 3.04 156945240
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.475 10.18 160910643
Short 9.0395 7.94 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.29 57946586
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Long 12 -39.98 144200988
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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