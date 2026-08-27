UBS Aktie News: UBS wird am Vormittag ausgebremst

Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 43,67 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'434 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UBS-Aktie bis auf 43,66 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,90 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 170'033 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 44,44 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 35,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,25 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. UBS veröffentlichte am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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