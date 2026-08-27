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27.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag im Minus

UBS Aktie News: UBS am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 43,62 CHF.

UBS
43.72 CHF -0.34%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 43,62 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'330 Punkten steht. In der Spitze fiel die UBS-Aktie bis auf 43,20 CHF. Bei 43,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'187'293 UBS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 44,44 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 1,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,24 Prozent Luft nach unten.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UBS 0,62 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 16.13 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von UBS.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,64 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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