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27.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit Einbussen

UBS Aktie News: UBS am Mittag mit Einbussen

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,9 Prozent auf 43,51 CHF ab.

UBS
43.72 CHF -0.34%
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Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 43,51 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'440 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der UBS-Aktie ging bis auf 43,20 CHF. Bei 43,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'316'989 UBS-Aktien.

Am 15.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,44 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 35,07 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,72 CHF, nach 0,62 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.18 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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