Um 09:28 Uhr stieg die UBS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 37,55 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'807 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 37,83 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 37,75 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 244'287 UBS-Aktien.

Am 08.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 45,04 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 19,95 Prozent wieder erreichen. Bei 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 32,92 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. Am 28.10.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,71 CHF, nach 0,63 CHF im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 16.30 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UBS-Aktie

UBS-Aktie verliert: Finma genehmigt Stabilisierungsplan der Grossbank

UBS-Aktie schwächer: Kommission bestätigt bei "Lex UBS" Eigenkapital von 90 Prozent

Kostenfalle bei Vermögensverwaltern wie BlackRock & Co.: Ausgaben wachsen schneller als die Erträge