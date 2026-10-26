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26.10.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS zieht am Vormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 38,60 CHF zu.
Um 09:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 38,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'491 Punkten liegt. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 38,66 CHF. Bei 38,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 158'691 UBS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 16,68 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 26,81 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Im Vorjahr erhielten UBS-Aktionäre 0,860 CHF je Wertpapier. UBS liess sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -0,28 Prozent zurück. Hier wurden 16.13 Mrd. CHF gegenüber 16.18 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
UBS wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,62 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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