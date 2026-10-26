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26.10.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Aufwind

UBS Aktie News: UBS am Mittag im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von UBS. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 38,44 CHF.

UBS
38.50 CHF 0.75%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 38,44 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'501 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die UBS-Aktie bis auf 38,66 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 38,40 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten UBS-Aktien beläuft sich auf 819'740 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UBS-Aktie mit einem Kursplus von 17,17 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,25 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,72 CHF gegenüber 0,62 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.3718 19.03.2027 156034443
Long 964.5001 20.11.2026 160008250
Typ Hebel Verfall Valor
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Short 11.6265 17.12.2027 156564487
Short 965 18.12.2026 146426930
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4231 11.01 156565059
Long 12.4516 5.54 156564132
Long 20.3158 2.34 156945240
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1444 10.99 160910644
Short 8.5733 8.73 161113388
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.25 57946586
Long 10 -10.63 147182344
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Long 12’995.26 8.98 SXEBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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