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26.08.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Vormittag fester

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 43,82 CHF zu.

UBS
43.87 CHF 1.58%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von UBS legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 43,82 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'577 Punkten tendiert. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,84 CHF. Bei 43,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 275'890 UBS-Aktien gehandelt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 44,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UBS-Aktie derzeit noch 35,53 Prozent Luft nach unten.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 legte UBS die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,72 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,62 CHF je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die UBS-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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