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UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

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26.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von UBS zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 43,91 CHF.

UBS
43.87 CHF 1.58%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 43,91 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'580 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,09 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'346'514 UBS-Aktien den Besitzer.

Bei 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 1,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 55,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 1096.5 18.09.2026 156704954
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4592 10.94 157230052
Long 12.1833 5.61 159232183
Long 14.1484 4.46 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1902 11.02 157975647
Short 8.951 8.45 157230308
Short 23.0842 1.67 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -17.88 57946586
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