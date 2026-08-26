UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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26.08.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von UBS zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die UBS-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 43,91 CHF.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,6 Prozent auf 43,91 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'580 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,09 CHF an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 43,50 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2'346'514 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei 44,44 CHF erreichte der Titel am 15.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 1,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 55,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 USD. Am 29.07.2026 hat UBS in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16.18 Mrd. CHF gelegen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte UBS die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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