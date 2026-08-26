UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Um 12:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 43,86 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'589 Punkten notiert. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 43,88 CHF. Bei 43,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 983'273 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,44 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,25 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,25 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UBS am 29.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,62 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je UBS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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