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25.11.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittwochvormittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt konnte die Aktie von UBS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 37,60 CHF.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 37,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'858 Punkten notiert. Bei 37,69 CHF erreichte die UBS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,36 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 241'357 UBS-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UBS-Aktie somit 16,52 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 33,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,27 USD ausgeschüttet werden. Am 28.10.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,63 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.30 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 15.98 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 01.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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