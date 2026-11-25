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25.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittwochnachmittag leichter
Die Aktie von UBS gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 36,84 CHF.
Der UBS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 36,84 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'730 Punkten steht. Das Tagestief markierte die UBS-Aktie bei 36,78 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 37,36 CHF. Zuletzt wechselten 2'652'565 UBS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 45,04 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2026). 22,26 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 CHF je Aktie vermeldet. UBS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Am 03.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UBS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UBS-Aktie in Höhe von 3,68 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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