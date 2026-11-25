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25.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittwochmittag stärker
Die Aktie von UBS zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von UBS legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 37,64 CHF.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 37,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'849 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UBS-Aktie bei 37,91 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 37,36 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'319'019 UBS-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 45,04 CHF erreichte der Titel am 08.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,66 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,25 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,95 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem UBS seine Aktionäre 2025 mit 0,860 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.30 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.98 Mrd. CHF umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,68 USD je UBS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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