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25.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Vormittag an Fahrt

UBS Aktie News: UBS gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von UBS. Zuletzt wies die UBS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 40,22 CHF nach oben.

UBS
40.49 CHF 3.14%
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Das Papier von UBS konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 2,0 Prozent auf 40,22 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'983 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die UBS-Aktie bei 40,32 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 40,21 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 360'640 Aktien.

Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,98 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 29,76 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass UBS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,26 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UBS 0,860 CHF aus. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,28 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,64 USD je UBS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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