UBS Aktie 24476758 / CH0244767585
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25.08.2026 09:29:00
UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Vormittag ins Minus
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 43,14 CHF abwärts.
Um 09:28 Uhr rutschte die UBS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 43,14 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'442 Punkten liegt. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 43,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 43,17 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 124'458 UBS-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2026 bei 44,44 CHF. Der aktuelle Kurs der UBS-Aktie ist somit 3,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 28,25 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,62 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 16.13 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.11.2027 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass UBS im Jahr 2026 3,64 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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