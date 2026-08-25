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25.08.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Dienstagnachmittag

UBS Aktie News: UBS verteuert sich am Dienstagnachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UBS. Im SIX SX-Handel gewannen die UBS-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

UBS
43.19 CHF 1.65%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 43,27 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'494 Punkten notiert. In der Spitze gewann die UBS-Aktie bis auf 43,41 CHF. Bei 43,17 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der UBS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'329'666 Stück gehandelt.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 44,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UBS-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UBS-Aktie 34,71 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,25 USD aus. Am 29.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,72 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,62 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.18 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,64 USD je Aktie in den UBS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Long 18 3.21 159232189
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.3529 12.50 157975647
Short 11.3684 5.71 157436898
Short 16.6154 3.01 156945038
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -16.84 57946586
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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