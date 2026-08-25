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25.08.2026 12:29:00

UBS Aktie News: UBS am Mittag freundlich

UBS Aktie News: UBS am Mittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von UBS. Das Papier von UBS konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 43,32 CHF.

UBS
43.18 CHF 1.63%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr sprang die UBS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 43,32 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'478 Punkten liegt. In der Spitze legte die UBS-Aktie bis auf 43,41 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,17 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 744'803 UBS-Aktien.

Am 15.07.2026 markierte das Papier bei 44,44 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,59 Prozent. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 28,25 CHF. Mit einem Kursverlust von 34,79 Prozent würde die UBS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für UBS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,25 USD ausgeschüttet werden. Am 29.07.2026 lud UBS zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,72 CHF. Im letzten Jahr hatte UBS einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UBS in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16.13 Mrd. CHF im Vergleich zu 16.18 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte UBS Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,64 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.0333 5.57 157436898
Short 18.05 2.87 156945038
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