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24.11.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS zieht am Dienstagvormittag an
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von UBS. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 37,98 CHF zu.
Die UBS-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 37,98 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'773 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UBS-Aktie bisher bei 38,17 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,00 CHF. Der Tagesumsatz der UBS-Aktie belief sich zuletzt auf 130'932 Aktien.
Am 08.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,04 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 15,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 USD belaufen. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.30 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UBS-Gewinn in Höhe von 3,68 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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