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24.11.2026 16:29:00
UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UBS. Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 37,74 CHF.
Die UBS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 37,74 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'758 Punkten steht. Die UBS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 37,46 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 38,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'236'515 UBS-Aktien umgesetzt.
Bei 45,04 CHF markierte der Titel am 08.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,34 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 28,25 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,27 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UBS am 28.10.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,71 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.30 Mrd. CHF – ein Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UBS 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Am 01.02.2028 wird UBS schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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