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24.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von UBS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von UBS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 37,64 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von UBS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 37,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'702 Punkten steht. Der Kurs der UBS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 37,54 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 625'973 UBS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF an. Der derzeitige Kurs der UBS-Aktie liegt somit 16,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für UBS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,860 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,27 USD belaufen. UBS gewährte am 28.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent gesteigert.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 01.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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