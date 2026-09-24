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24.09.2026 09:29:00

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

UBS Aktie News: Anleger schicken UBS am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von UBS. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 39,12 CHF.

UBS
39.21 CHF -1.39%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 39,12 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'910 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte UBS-Aktie bei 38,86 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 461'116 UBS-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der UBS-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 28,25 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 27,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,26 USD. Am 29.07.2026 hat UBS die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,72 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UBS noch ein Gewinn pro Aktie von 0,62 CHF in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat UBS 16.13 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16.18 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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