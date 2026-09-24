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24.09.2026 16:29:00

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Verlusten

UBS Aktie News: UBS am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von UBS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 39,23 CHF.

UBS
39.26 CHF -1.27%
Kaufen Verkaufen

Die UBS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 39,23 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'946 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,54 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'828'619 UBS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,04 CHF) erklomm das Papier am 08.09.2026. Derzeit notiert die UBS-Aktie damit 12,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (28,25 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,99 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,26 USD. Am 29.07.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 CHF je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,28 Prozent auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte UBS 16.18 Mrd. CHF umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UBS wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der UBS-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UBS einen Gewinn von 3,64 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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