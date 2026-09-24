UBS Aktie News: UBS am Mittag auf rotem Terrain

Die UBS-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 38,82 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'903 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 38,54 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 39,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'208'831 UBS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 16,02 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 28,25 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die UBS-Aktie mit einem Verlust von 27,23 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,860 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,26 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UBS am 29.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,72 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 CHF je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -0,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16.13 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 16.18 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte UBS am 28.10.2026 präsentieren. UBS dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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