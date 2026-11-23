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23.11.2026 09:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagvormittag billiger
Die Aktie von UBS gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UBS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 36,75 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 36,75 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'552 Punkten steht. Im Tief verlor die UBS-Aktie bis auf 36,74 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 CHF. Zuletzt wechselten 361'155 UBS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.09.2026 bei 45,04 CHF. 22,56 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 28,25 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 23,13 Prozent könnte die UBS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,860 CHF an UBS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,27 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UBS am 28.10.2026. In Sachen EPS wurden 0,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UBS 0,63 CHF je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16.30 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 15.98 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.02.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.
Experten taxieren den UBS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,68 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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