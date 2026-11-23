Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 37,86 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'700 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UBS-Aktie bei 37,88 CHF. Bei 37,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'955'299 UBS-Aktien umgesetzt.

Am 08.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 45,04 CHF. 18,96 Prozent Plus fehlen der UBS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 28,25 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

UBS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,860 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 USD aus. Am 28.10.2026 äusserte sich UBS zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. UBS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,71 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,63 CHF je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat UBS mit einem Umsatz von insgesamt 16.30 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.98 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,01 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von UBS rechnen Experten am 01.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UBS ein EPS in Höhe von 3,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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