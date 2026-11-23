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23.11.2026 12:29:00
UBS Aktie News: UBS am Montagmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von UBS. Zuletzt ging es für das UBS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 37,27 CHF.
Die UBS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 37,27 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'652 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UBS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,31 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'471'355 UBS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,04 CHF. Dieser Kurs wurde am 08.09.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 28,25 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,20 Prozent.
Im Jahr 2025 erhielten UBS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,860 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,27 USD. UBS veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 CHF gegenüber 0,63 CHF im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,01 Prozent auf 16.30 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.98 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte UBS möglicherweise am 01.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass UBS im Jahr 2026 3,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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